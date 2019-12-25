Финляндия построила на границе с Россией почти 140 километров забора

Государственная граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления.

Финляндия построила на государственной границе с Россией почти 140 километров забора из 200 запланированных. Соответствующими данными поделились западные журналисты из регионального издания Uutissuomalainen со ссылкой на пограничную охрану в Хельсинки. Иностранные эксперты отметили, что смогут завершить оборонительный проект к лету 2026 года. Ранее местный телерадиовещатель Yle сообщал зрителям со ссылкой на пограничную охрану, что Финляндия строит забор в метре от российской границы. Известно, что на каждые 20 метров ограждения власти установят камеры видеонаблюдения. Ожидается, что обслуживание такого объекта будет обходиться правительству в четыре миллиона евро ежегодно.

На восточной границе возведено около 140 километров, весь забор будет готов к лету. сообщение от иностранного СМИ

Согласно сведениям от финской пограничной охраны, забор имеет высоту 4,5 метра. Из данного показателя около метра занимает колючая проволока. Часть ограждения продолжается под землей. В основном конструкция создается в юго-восточной части страны. Там расположены самые загруженные контрольно-пропускные пункты (КПП) с Россией. Строить забор по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Финляндия не планирует из-за высокой стоимости проекта. Специалисты подсчитали, что создание каждого километра подобного заграждения в среднем стоит около 1,8 миллиона евро.

