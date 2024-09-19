В МИД России указала на романтическую историю встречи бабушки и дедушки президента Финляндии с одним "но".

В Москве рассказали, что президент Финляндии Александр Стубб бессовестно гордится своими предками, состоявшими в пронацистских организациях. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны выступила в рамках конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества" в Санкт-Петербурге.

Президент Финляндии Стубб очень гордится своими дедушкой и бабушкой, которые познакомились, как он говорит, на войне. Романтика. С кем воевали-то? С Советским Союзом. Он был военным врачом, она медсестрой, есть только маленький нюанс - из пронацистской организации "Лотта Свярд"*. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница сообщила аудитории, что ветеранов этой распущенной после Второй мировой войны структуры Александр Стубб год назад чествовал в своем дворце. Она добавила, что иностранный политик, по его словам, является потомком "так называемых "жертв" изгнанных из нынешней Ленобласти". Такое заявление глава соседнего государства сделал в интервью для американской газеты Foreign Affairs. Мария Захарова отметила, что эти сведения передавались в СМИ без каких-либо сносок, звездочек или ссылок. Также власти из Хельсинки недавно говорили о том, что именно Финляндия якобы "победила Советский Союз, поскольку отстояла свою независимость".

"Лотта Свярд"* - запрещенная на территории России нацистская, террористическая и экстремистская организация.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации