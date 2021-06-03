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Финляндия обыграла США на чемпионате мира по хоккею-2022

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Хозяева турнира лидируют в своей группе после трех матчей.

Сборная Финляндии одержала победу над США со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2022. Матч прошел на "Нокиа-Арене" в Тампере.

В составе хозяев лучшим стал Сакари Маннинен. Форвард отметился заброшенной шайбой и двумя передачами. Также в составе финской команды забили Микаэль Гранлунд, Валттери Филппула и Микко Лехтонен. Единственную шайбу в составе американской команды забросил Алекс Гальченюк.

По итогам трех матчей Финляндия занимает первое место в группе B, набрав девять очков. США с пятью очками находится на третьем месте.

Ранее мы сообщали, что "Калгари" обыграл "Даллас" и пробился во второй раунд Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / IIHF Worlds 2022

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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