"Калгари" обыграл "Даллас" и пробился во второй раунд Кубка Стэнли

"Калгари" выиграл у "Далласа" в овертайме со счетом 3:2 в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Скотиабанк Саддлдом" в Калгари.
Победную шайбу в составе хозяев забросил нападающий Джонни Годро. Форвард "Далласа" Владислав Наместников отметился голом во втором периоде.
Благодаря победе в серии (4:3) "Калгари" вышел во второй раунд плей-офф НХЛ. Соперником клуба станет "Эдмонтон".
Ранее мы сообщали, что гол Панарина помог "Рейнджерс" выйти во второй раунд Кубка Стэнли.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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