"Калгари" обыграл "Даллас" и пробился во второй раунд Кубка Стэнли

В составе гостей шайбой отметился Владислав Наместников.

"Калгари" выиграл у "Далласа" в овертайме со счетом 3:2 в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Скотиабанк Саддлдом" в Калгари.

Победную шайбу в составе хозяев забросил нападающий Джонни Годро. Форвард "Далласа" Владислав Наместников отметился голом во втором периоде.

Благодаря победе в серии (4:3) "Калгари" вышел во второй раунд плей-офф НХЛ. Соперником клуба станет "Эдмонтон".

Ранее мы сообщали, что гол Панарина помог "Рейнджерс" выйти во второй раунд Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET