Финляндия больше не принимает заявления на выдачу виз в Петербурге

Ограничения вступили в силу с 1 августа.

С 1 августа Финляндия больше не принимает заявления на выдачу виз и видов на жительство в своем визовом центре в Петербурге. МИД объявило об этом решении в конце июля, объяснив его нехваткой ресурсов.

С 1 по 31 августа заявления не будут приниматься ни в посольстве в Москве, ни в офисах VFS в России. Однако все заявки, поданные до 1 августа, будут обработаны.

Россия в июле также объявила о закрытии генерального консульства Финляндии в Петербурге, которое прекратит свою работу с 1 октября. Поэтому уже с 1 сентября дипломатическое представительство прекратит обслуживание граждан. Все консульские и иммиграционные вопросы можно будет решить только в посольстве в Москве.

Петербуржцы, жизнь которых тесно связана с Финляндией, поделились отношением к решению МИД РФ о закрытии генерального консульства этой страны в Петербурге, а также о новых ограничениях со стороны Суоми.

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