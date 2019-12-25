Финляндия может закрыть границу из-за коронавируса

Правоохранительные органы Суоми рассказали о готовности ввести решительные меры.

Согласно заявлению МВД Финляндии, совместно с погранохраной страны министерство готово ограничить пересечение границы республики в рамках борьбы с коронавирусом. Правительство страны может принять решение для противодействия угрозе здоровью граждан, уточнили в ведомстве. В качестве предлагаемых мер называется ограничение въезда в странц людям из определенных регионов.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19, от которого пока не придумали лекарства, продолжает набирать обороты. По последним данным, в мире зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения. При этом шесть из них – в России. О статистике распространения заболевания в нашей стране, фейках, возможных угрозах, а также прогнозах врачей читайте в нашем материале.

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