Элина Валтонен раскрыла экономические планы Хельсинки по торговым отношениям с Москвой.

Власти из Хельсинки планируют ввести пошлины на весь российский импорт. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из новостного агентства The Reuters со ссылкой на финского министра по иностранным делам Элину Валтонен.

Валтонен заявила, что Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт. материал издания

Российское руководство не раз говорило публично о том, что наша страна справится с санкционным давлением, которое коллективный Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заметили, что европейским недружественным государствам не хватает мужества признать провал своей санкционной антироссийской политики. Однако на Западе уже звучали мнения о том, что запреты и ограничения в отношении Кремля оказываются неэффективными. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия для Запада, а их санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономической системе.

