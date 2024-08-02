В 300 километрах от Петербурга открыли штаб сухопутных войск НАТО

Соглашение о его создании было подписано летом 2024 года на встрече министров обороны НАТО.

В финском городе Миккели 3 октября открылся штаб сухопутных войск НАТО, находящийся в 300 километрах от Петербурга. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

Как заявил министр обороны Антти Хяккянен, работа штаба "укрепит безопасность НАТО" и "усилит безопасность Финляндии". Соглашение о его создании было подписано летом 2024 года на встрече министров обороны НАТО.

В настоящее время в штабе работают 10 человек, численность постепенно увеличат до 50 сотрудников. В состав командования войдут работники вооруженных сил Финляндии и стран-союзников.

