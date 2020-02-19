Фильм "Мулан" от студии Disney получит рейтинг PG-13

Это первый полнометражный ремейк среди проектов Disney, которому присвоили такой.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что кинолента "Мулан" от студии Disney получит рейтинг PG-13. Об этом сообщает THR.

Известно, что в ремейке классического мультфильма про девушку-воина будут присутствовать сцены с "отображением жестокости". Кинолента позиционируется студией как военная драма. Напомним, что сюжет основан на китайской фольклорной "Балладе о Мулане".

Отмечается, что это первый полнометражный ремейк Disney, которому присвоили такой рейтинг. При этом кинолента выйдет в отечественный прокат 26 марта с рейтингом "6+"

Напоним, что режиссером выступил Ники Каро. В главных ролях Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и Гун Ли.

Ранее мы сообщали о том, что появился финальный трейлер игрового фильма "Мулан".