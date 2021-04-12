Фильм "Мортал Комбат" возглавил российский прокат в выходные

С 8 по 11 апреля картина заработала 493 млн рублей.

Фантастический боевик "Мортал Комбат" стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные. С 8 по 11 апреля картина заработала 493 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Фильм вышел в прокат 8 апреля. История рассказывает о бойце смешанных единоборств Коуле Янге, который начинает тренироваться с другими опытными бойцами, чтобы сразиться с врагами из Внешнего мира и устранить опасность, грозящую Земле.

На второе место по кассовым сборам попала экранизация российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор" режиссера Олега Трофима. За два дня картина заработала 68,6 млн рублей. Сюжет рассказывает о майоре полиции Игоре Громе, который работает в Петербурге и пытается поймать человека, скрывающегося под маской Чумного Доктора.

На третьей строчке рейтинга оказался американский боевик "Годзилла против Конга". С 8 по 11 апреля он собрал 67,4 млн рублей. Это история о схватке двух титанов, спровоцированной неведомой силой.

Ранее сиквел "Последнего богатыря" попал в топ-20 успешных премьер мира.

Видео: YouTube / В Рейтинге