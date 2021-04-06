Сиквел "Последнего богатыря" попал в топ-20 успешных премьер мира

Картина Дмитрия Дьяченко заработала в прокате 28,3 млн долларов.

Российский диснеевский фильм "Последний богатырь: Корень зла", ставший продолжением картины 2017 года, попал в двадцатку самых кассовых релизов мирового проката. С момента выхода он заработал 28,3 млн долларов и занял 18-е место в общем рейтинге премьер 2021 года. Об этом сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на BoxOfficeMojo.

Список возглавили два китайских фильма "Привет, мам!" и "Детектив из Чайнатауна", которые собрали в мировом прокате 821,4 млн и 686,3 млн долларов соответственно. На третьем месте оказался боевик "Годзилла против Конга" со сборами 285,4 млн долларов. Эта картина до сих пор в прокате.

В рейтинге кроме "Последнего богатыря" можно найти еще несколько отечественных фильмов, только они заняли позиции гораздо выше двадцатки. В частности, "Конек-Горбунок" оказался на 26-м месте (13,28 млн), "Батя" на 40-м (5 млн), "Родные на 45-м (3,4 млн).

В сотне самых успешных фильмов – "Пара из будущего", "Зоя" и "Северный ветер".

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Видео: YouTube / Disney Россия