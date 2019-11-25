Фильм "Ford против Ferrari" вновь возглавил российский прокат. За минувшие четыре дня лента собрала 180,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.
Биографическая драма Джеймса Мэнголда вышла в российский прокат 14 ноября. Сюжет основан на книге американского писателя и журналиста Бэйма "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане".
История рассказывает о споре американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза. Они бросили вызов огромным корпорациям и собственным страхам и решили создать абсолютно новый спорткар. Их машина должна быть лучше Ferrari на чемпионате мира во Франции в середине 1960-х.
Главные роли исполнили Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Джон Бернтал и др.
Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял российский триллер "Аванпост" Егора Баранова. За минувшие выходные он собрал 89,5 млн рублей. В фильме сыграли Петр Федоров, Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко и др.
Тройку лидеров замыкает российская комедия "Давай разведемся!" режиссера Анны Пармас. Фильм вышел в прокат 21 ноября и собрал за это время 55,3 млн рублей. Главные роли исполнили Анна Михалкова и Антон Филипенко.
Ранее мы писали, что в сети появился трейлер 12-го сезона "Доктора кто".
Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia
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