За минувшие четыре дня лента собрала 180,6 млн рублей.

Фильм "Ford против Ferrari" вновь возглавил российский прокат. За минувшие четыре дня лента собрала 180,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Биографическая драма Джеймса Мэнголда вышла в российский прокат 14 ноября. Сюжет основан на книге американского писателя и журналиста Бэйма "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане".

История рассказывает о споре американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза. Они бросили вызов огромным корпорациям и собственным страхам и решили создать абсолютно новый спорткар. Их машина должна быть лучше Ferrari на чемпионате мира во Франции в середине 1960-х.

Главные роли исполнили Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Джон Бернтал и др.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял российский триллер "Аванпост" Егора Баранова. За минувшие выходные он собрал 89,5 млн рублей. В фильме сыграли Петр Федоров, Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко и др.

Тройку лидеров замыкает российская комедия "Давай разведемся!" режиссера Анны Пармас. Фильм вышел в прокат 21 ноября и собрал за это время 55,3 млн рублей. Главные роли исполнили Анна Михалкова и Антон Филипенко.

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Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia