В прокат вышел фантастический фильм "Аванпост"

Действие ленты разворачивается после накрывшего Землю апокалипсиса.

В российском прокате стартовал фантастический фильм "Аванпост" от режиссера Егора Баранова (франшиза "Гоголь", сериалы "Sпарта" и "Фарца") и сценариста Ильи Куликова ("Закон каменных джунглей", "Полицейский с Рублевки").

Действие разворачивается в недалеком будущем. После апокалипсиса Земля погрузилась во тьму. Связь с большей частью населения оборвалась. Космонавты с орбиты передали, что видят сверху небольшое светлое пятно в Восточной Европе (часть России, Украины, Белоруссии и Финляндии). По своим очертаниям оно напоминает круг. В магазинах, автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду – следы столкновения.

Идентифицировать угрозу не удается. Выдвигаются разные версии произошедшего – глобальный теракт, ядерная война или инопланетное вторжение. Наверняка известно лишь одно, что за пределами круга люди погибают мгновенно.

В фильме сыграли Алексей Чадов, Петр Федоров, Филипп Авдеев, Артем Ткаченко и другие. В "Аванпосте" звучит музыка Райана Оттера и основателя группы Linkin Park Майка Шинода.

В фильме активно используются отсылки к культурным кодам – от религиозных мотивов до теории психоанализа. Так, Ид – это название бессознательной части психики в теории Зигмунда Фрейда. История главного героя тесно переплетается с библейскими мотивами.

Ранее в сети был опубликован новый трейлер фильма Николоса Кейджа.

Видео: YouTube / Телеканал ТВ-3