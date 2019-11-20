В сети опубликован новый трейлер фильма Николоса Кейджа

"Остров Гранда" выйдет на экраны в декабре 2019 года.

В сети опубликован трейлер фильма "Остров Гранда" (Grand Isle - ориг.), где главную роль сыграл Николас Кейдж ("Остров сокровищ", "Оружейный Барон"). Лента снята в жанре триллер.

По сюжету картины, главного героя ленты приглашают в дом переждать ураган супружеская пара. Оказавшись внутри, он понимает, что оказался в одном здании с непростыми и опасными людьми. В одном из кадров трейлера его, всего в крови, допрашивает полицейский.

Помимо Кейджа в ленте сыграли Келси Грэммер, Сулай Энао, Люк Бенвард, КаДи Стрикленд, Эмили Мари Палмер и другие. "Остров Гранда" выйдет на экраны 6 декабря 2019 года.

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Видео: YouTube/IGN