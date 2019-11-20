Вышел новый трейлер "Ирландца" Мартина Скорсезе

Премьера картины запланирована на 1 ноября.

В сети появился новый трейлер картины "Ирландец" Мартина Скорсезе . Премьера ролика состоялась на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

В фильме будет рассказана история гангстера Фрэнка Ширана по прозвищу "Ирландец". Перед смертью он рассказывает свою темную историю. О том как он научился убивать на фронтах Второй мировой войны, а вернувшись в США нашел себе применение в криминале. От его рук жестоко погибли не менее 25 человек. Фильм снят по роману Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома".

Главные роли в фильме сыграли обладатели премии "Оскар" Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Также в картине сыграли Харви Кейтель, Анна Пэкуин, Джесси Племонс, Бобби Каннавале, Алекса Палладино, Кэтрин Нардуччи и другие. Премьера картины запланирована на 1 ноября, на стриминговом сервисе картина выйдет 27 ноября.



Видео: YouTube/Netflix