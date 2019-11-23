Главную роль Тринадцатого Доктора в нем снова сыграла Джоди Уиттакер.

В субботу, 23 ноября, в сети появился трейлер 12-го сезона "Доктора кто". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале сериала.

В главной роли зрители снова увидят Джоди Уиттакер. Напомним, что впервые появилась в 11-м сезоне и стала первой женщиной на роли Доктора. Главной героине снова предстоит решать головоломки и встретиться со своими старыми врагами Киберлюдьми.

Дата премьеры нового сезона пока точно не известна.

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Видео:Doctor Who