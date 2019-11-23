Тилль Линдеманн опубликовал новый клип на песню "Frau&Mann", снятый в Петербурге

Как и было обещано, в клипе изображены советские космонавты.

В субботу, 23 ноября, на официальном канале Тилля Линдеманна в YouTube был опубликован новый клип на песню "Frau&Mann" своей сольной группы Lindemann.

В клипе приняла участие известная украинская певица Светлана Лобода. Она сообщила, что премьера состоится в 20:00 по москве, однако, на какой платформе будет размещена видеоработа, не рассказала.

Клип повествует о советских космонавтах и заводе по производству граненых стаканов. Тилль Линдеманн играет в клипе роль директора этого завода. Он попытался изнасиловать свою подчиненную, которую сыграла Лобода, но та дала ему отпор и сбежала. Параллельно с этим развивается сюжет за пределами орбиты Земли. Советский космонавт возвращается на землю, и, оказывается, его ждет жена - Лобода.

В конце клипа происходит торжественная встреча с семьей, в ходе которой оказывается, что космонавт и директор завода - братья.

Ранее мы сообщали, что Тилль Линдеманн повторил знаменитое фото The Beatles на Дворцовой площади



Видео: YouTube / Lindemann Official