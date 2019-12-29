Правозащитница требует возбудить дело против Линдеманна из-за порноклипа

Ближайший концерт музыканта в Екатеринбурге также могут отменить.

Уральская правозащитница Евгения Чудновец обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело против солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Женщина считает не приемлемым порноклип на песню "Till the end", снятый в Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Напомним, в клипе группа обнаженных девушек, одетых в белые маски, в различных позах занимается сексом друг с другом и самим Линдеманном. Музыкант время от времени появляется в кадре с белым от пудры лицом. Заявительница просит возбудить дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

Также женщина отправила открытое письмо свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и потребовала запретить ближайший концерт Rammstein в Екатеринбурге. Турне группы по России начнется в марте этого года.

Ранее с подачи правозащитницы заблокировали клип Оксимирона "Последний звонок". Тогда дело касалось безопасности детей.

Фото: кадр из клипа "Till the end"