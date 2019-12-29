Группа Lindemann начнет тур по России 2 марта с концерта в Петербурге

Группа Lindemann уже выступила в Ганновере, Париже, Лондоне, Кельне, Праге, Хельсинки, Вене, Стокгольме.

Немецко-шведский метал-проект Lindemann, созданный фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном и шведским музыкантом Петером Тэгтгреном, откроет в понедельник тур по России в поддержку нового альбома "F&M". Первый концерт запланирован в Петербурге на "Сибур-Арине". Об этом сообщили на главной странице группы.

Группа Lindemann уже выступила в Ганновере, Париже, Лондоне, Кельне, Праге, Хельсинки, Вене, Стокгольме.

Что касается России, то помимо Петербурга Тилль Линдеманн посетит Екатеринбург, Краснодар, Москву, Новосибирск, Пермь, Казань и Воронеж.

Ранее порноактриса Беркова прокомментировала ситуацию вокруг клипа Линдеманна.

Фото: Тилль Линдеманн / Instagram