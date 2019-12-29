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Видео: Линдеманн на концерте в Петербурге кидал в фанатов торты и сырую рыбу

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Следующий концерт состоится в Екатеринбурге.

В Петербурге 2 марта на "Сибур-Арене" выступил Тилль Линдеманн с музыкантом Питером Тэгтгреном.  Как стало известно FlashNord, первый концерт в России с новым альбомом "F& M" прошел неоднозначно.

Во время своего выступления Линдеманн бросал в фанатов еду. Музыкант бросал в зал торты и сырую рыбу.

Турне в поддержку новой пластинки уже прошло в Праге, Вене, Лондоне, Стокгольме, Париже, Хельсинки. Теперь Тилль Линдеманн поедет по городам России.  

Ранее снявшихся в порноклипе Линдеманна россиянок рассекретили в Сети. 

Видео: Instagram/ nastasyakova

Теги: линдеманн
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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