Снявшихся в порноклипе Линдеманна россиянок рассекретили в Сети

Клип на трек Till the End ("До конца") сняли в стиле жесткого порно и опубликовали на соответствующем сайте.

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили. Об этом сообщил Telegram-канал "Двач"

В посте аноним указал все активные ссылки на страницы девушек. Некоторые ссылки подписаны в зависимости от роли в клипе. Например, "******* [занималась сексом] на столе".

Клип на трек Till the End ("До конца") сняли в стиле жесткого порно и опубликовали на соответствующем сайте. Сам Линдеманн также играет не последнюю роль в клипе.

Ранее лидер Rammstein назвал русским матерным словом свою новую группу.

Видео: YouTube/ Durex Russia