Снявшихся в порноклипе Линдеманна россиянок рассекретили в Сети

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили. Об этом сообщил Telegram-канал "Двач"
В посте аноним указал все активные ссылки на страницы девушек. Некоторые ссылки подписаны в зависимости от роли в клипе. Например, "******* [занималась сексом] на столе".
Клип на трек Till the End ("До конца") сняли в стиле жесткого порно и опубликовали на соответствующем сайте. Сам Линдеманн также играет не последнюю роль в клипе.
Ранее лидер Rammstein назвал русским матерным словом свою новую группу.
Видео: YouTube/ Durex Russia
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