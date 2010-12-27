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Тилль Линдеманн повторил знаменитое фото The Beatles на Дворцовой площади
Сегодня, 21:49
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Тилль Линдеманн повторил знаменитое фото The Beatles на Дворцовой площади

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Рок-музыкант снимает клипы в Северной столице.

Солист группы Rammstein продолжил делиться в социальных сетях фотографиями из Петербурга. В этот раз музыкант опубликовал в Instagram фото в стиле The Beatles.

В этом же костюме Тилль Линдеманн "подрался" с космонавтом на одной из главных площадей Северной столицы. Оказалось, что кадр был сделан во время съемок клипа. 

Рок-музыкант намерен снять в Петербурге сразу же три ролика, в одном из них примет участие Светлана Лобода. Также площадкой для съемок стала киностудия "Ленфильм"

Следующей весной Линдеманн собирается выступить с сольным концертом на "Сибур Арене". 

Фото: @till_lindemann_official / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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