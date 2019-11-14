Тилль Линдеманн "подрался" в Петербурге с российским космонавтом под звуки балалайки

Появились новые фрагменты клипа, который рокер снимает в городе на Неве.

В четверг, 14 ноября, в сети появились кадры со съемок клипа нового клипа Тилля Линдеманна в Петербурге. Видеоролик опубликован в официальном Instagram-аккаунте музыканта.

Напомним, что Тилль Линдеманн поставил перед собой задачу отснять в Петербурге сразу три клипа. Два из них уже увидели свет. Музыкант прилетел в город на Неве еще 11 октября. Об этом свидетельствует информация в его Instagram. Фронтмен немецкой метал-группы намерен снять в одном из видеороликов Светлану Лободу. Видимо, как раз в этом клипе и появится певица.

На кадрах видно, как Линдеманн "бъет" по лицу российского космонавта, которого играет шведский и американский актёр Петер Стормаре. Фоном для это служит Эрмитаж и звуки балалайки. Таким образом музыкант повторил отрывок из клипа "Steh Auf".

"Помимо отрывка из клипа Steh Auf! Тилль и Петер в образе Эриха Хонеккера и Зигмунда Йена из клипа Deutschland", —пишет фанат в соцсетях.

Известно, что этот клип Линдеманн снимает на "Ленфильме".

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый клип фронтмена Rammstein, снятый в Петербурге.

Видео:till_lindemann_official/Instagram