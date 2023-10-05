Флориан Филиппо прокомментировал необходимость Запада вернуться к мировому сотрудничеству.

Саммит БРИКС, который состоялся в Казани, продемонстрировал международному сообществу то, что сейчас мир стал многополярным, а гегемония американской администрации и ее сателлитов завершилась. Соответствующее заявление сделал политический лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью, сделанном для YouTube-канала Dialogue Franco-Russe. Общение с иностранным депутатом организовано ассоциацией Франко-российский диалог.

Саммит в Казани показал, что мир полностью изменился. Мир стал многополярным, эпоха американской гегемонии завершилась. Необходим диалог с Россией, Китаем и другими странами БРИКС. Флориан Филиппо, депутат Франции

Европейской стране необходимо принять эти изменения и найти свое место и свою роль в этом новом миропорядке. Флориан Филиппо добавил, что в настоящее время каналы диалога с Россией не разрушены и могут быть быстро восстановлены. Особенно важно это сделать в экономическом и энергетическом плане, а также культуре. По словам политика, те чиновники и люди во власти, которые намерены отрезать Францию от РФ, на самом деле действуют против национальных интересов своей страны.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Franco-Russe