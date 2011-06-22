Ранее Тьерри Бретон призвал обеспечить ЕС авианосцами "под европейским флагом".

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в понедельник, 22 декабря через социальные сети раскритиковал призыв бывшего европейского комиссара по вопросам внутреннего рынка регионального сообщества Тьерри Бретона по формированию собственного флота авианосцев. Ранее иностранный экс-чиновник Бретон заявил в эфире западного телеканала CNews, что коллективному Брюсселю необходимо рассмотреть вопрос создания флота авианосцев "под европейским флагом".

Тьерри Бретон теперь хочет "флот европейских авианосцев под европейским флагом"! Никогда! Если бы они когда-нибудь существовали, нам пришлось бы рассматривать их как вражеские корабли и топить их! Французская армия должна быть на 100% французской. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Эксперт снова призвал к выходу Франции из состава Европейского союза. В воскресенье, 21 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что Елисейский дворец принял решение начать реализацию проекта по строительству нового авианосца для Веонно-морского флота страны.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Florian Philippot