Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли

Игорь Байлен рассказал о том, что страна может стать участником СПФС после инаугурации местного рпезидента.

Филиппины хотят подключиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС) для продолжения торговли с Москвой. Соответствующее заявление в рамках интервью для журналистов "РИА Новостей" сделал посол Игорь Байлен. Дипломат пояснил, что на текущий момент страна рассматривает возможности своего участия, но при этом власти не намерены отказываться от использования SWIFT.

У нас сейчас новая экономическая команда в правительстве, министром финансов стал бывший глава центробанка Филиппин, очень опытный профессионал. Игорь Байлен, посол РФ на Филиппинах

Дипломат полагает, что решение о подключении к СПФС может быть принято Манилой после инаугурации нового президента, которое запланировано на конец июня 2022 года. Байлен напомнил, что Филиппины не вводили никаких санкций в отношении России, поэтому готовы серьезно задуматься об альтернативной платежной системе для поддержания контактов.

Аксаков: зарубежные партнеры будут подключатся к российскому аналогу SWIFT.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости