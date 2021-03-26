Второе место заняли китайские спортсмены, третье - российские.

Российские фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами мира в соревнованиях спортивных пар. По результатам короткой и произвольной программы спортсмены показали результат в 227,59 балла. На второй позиции расположились лидеры предыдущего чемпионата мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (у них 225,71 балла). Бронзу завоевали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63 балла за две программы). Двукратные серебряные призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали четвертый результат (212,76 баллов).

Напомним, что Мишина и Галлямов впервые выступали на чемпионате мира. Ранее они получали бронзу в финале Гран-при, а также Чемпионате мира среди юниоров. Российские спортсмены не выигрывали золото ЧМ по фигурному катанию с 2013 года. Тогда золотые медали достались Татьяне Волосожар и Максиму Транькову.

Из-за санкции, наложенных на Россию специалистами WADA, на прошедшем турнире сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России. Музыкальным сопровождением вместо национального гимна фигуристов является фрагмент композиции Петра Чайковского.

Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию.

Видео: YT / Skating ISU