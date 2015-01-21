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Александра Трусова выполнила 4 четверных прыжка на тренировке в рамках ЧМ

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ЧМ по фигурному катанию продлится с 22 по 28 марта.

Россиянка Александра Трусова на официальной тренировке в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме сделала 4 четверных прыжка. Соответствующие видео появилось на официальной Instagram-страничке фигуристки.

Александра Трусова выполнила лутц, флип, тулуп и сальхов. Кроме того, фигуристка уверенно исполнила тройной аксель в прокате короткой программы под музыку.

Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию продлится с 22 по 28 марта.

Ранее мы сообщали о том, что новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к игрокам.

Видео: BIG STAR - новости фигурного катания и звезд/YouTube

Теги: александра трусова, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт,

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