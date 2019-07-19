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В Муринском парке появились метровые куклы

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Они расположились около спортивного комплекса.

В Муринском парке вместо вырубленных деревьев появились большие куклы, набитые пластиковыми шарами. Их установила "Нова Арена". Корреспондент TV заснял объекты, которые находятся около спортивного комплекса. 

Застройщик продолжает осваивать север Петербурга. Ранее в Муринском парке планировали построить еще один спортивный комплекс. В зеленой зоне уже начали вырубать деревья, однако горожане вышли на защиту парка. Строительство приостановили. И вот в нем появилось кое-что новое - огромные куклы. Композиция была неоднозначно воспринята жителями. Творческую задумку оценили не все. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что галерею фресок в переулке Радищева не закрасят до сентября. 

Видео: Piter.TV 

Теги: муринский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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