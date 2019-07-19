В Муринском парке появились метровые куклы

Они расположились около спортивного комплекса.

В Муринском парке вместо вырубленных деревьев появились большие куклы, набитые пластиковыми шарами. Их установила "Нова Арена". Корреспондент TV заснял объекты, которые находятся около спортивного комплекса.

Застройщик продолжает осваивать север Петербурга. Ранее в Муринском парке планировали построить еще один спортивный комплекс. В зеленой зоне уже начали вырубать деревья, однако горожане вышли на защиту парка. Строительство приостановили. И вот в нем появилось кое-что новое - огромные куклы. Композиция была неоднозначно воспринята жителями. Творческую задумку оценили не все.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что галерею фресок в переулке Радищева не закрасят до сентября.

Видео: Piter.TV