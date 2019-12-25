Фигурант дела о "Северных потоках" запросил телефонные разговоры с женой

Сергей Кузнецов сообщил, что у него есть четыре ребенка, один из которых остается на Украине.

Фигурант уголовного дела о подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря, украинский гражданин Сергей Кузнецов на заседании по избранию меры пресечения в суде города Болонья запросил возможность общения по телефону с супругой. Соответствующее заявление размещено в местном постановлении об аресте иностранца. О принятом решении публично не сообщается. В своих показаниях фигурант расследования рассказал о том, что воспитывает четверых детей в возрасте от 5 до 21 года. Один из них в настоящее время находится на Украине, а остальные - в Италии. По словам мужчины, он намеревался отправить сына на учебу в Италию.

Защита обращается с запросом на телефонные переговоры с супругой… доступной по телефонному номеру" текст постановления суда

Напомним, что решение апелляционного суда Болоньи о помещении под арест содержит подробности прошедшего 22 августа заседания, по результатам которого Сергей Кузнецов останется в тюрьме как минимум до третьего сентября. В этот день Италия рассмотрит вопрос экстрадиции подозреваемого на территорию Германии. Ранее, ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца. Иностранец считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море, произошедших в сентябре 2022 года. Сергей Кузнецов пойман в момент, когда отдыхал вместе с семьей. От добровольной выдачи в Германию Сергей Кузнецов отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение информационного агентства "РИА Новости", прокуратура ФРГ считает украинца координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы на энергетической инфраструктуре европейского региона.

Осуществившая взрывы на "Северных потоках" группа состояла из семи человек.

Фото: Open