  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Елена Фидрикова временно возглавила комитет по социальной политике Петербурга
Сегодня, 15:47
70
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Елена Фидрикова временно возглавила комитет по социальной политике Петербурга

0 0

С 2014 года Фидрикова была заместителем председателя комитета.

В комитете по социальной политике появился новый председатель. Временно исполнять обязанности главы комитета будет Елена Фидрикова. Об этом 30 сентября рассказали в пресс-службе ведомства. Её официально представил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. 

С 2014 года Фидрикова была заместителем председателя комитета, а также курировала вопросы семейной и демографической политики, опеки и попечительства. 

На прошлой неделе губернатор Александр Беглов освободил от должности председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, который вступил в ряды депутатов Законодательного собрания. Он вошел в состав  фракции "Единая Россия".

Ранее мы писали, что в Смольном изменили сферы деятельности вице-губернаторов.

Фото: пресс-служба комитета по социальной политике

Теги: врио, елена фидрикова, комитет по социальной политике
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии