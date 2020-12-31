Елена Фидрикова временно возглавила комитет по социальной политике Петербурга

С 2014 года Фидрикова была заместителем председателя комитета.

В комитете по социальной политике появился новый председатель. Временно исполнять обязанности главы комитета будет Елена Фидрикова. Об этом 30 сентября рассказали в пресс-службе ведомства. Её официально представил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

С 2014 года Фидрикова была заместителем председателя комитета, а также курировала вопросы семейной и демографической политики, опеки и попечительства.

На прошлой неделе губернатор Александр Беглов освободил от должности председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, который вступил в ряды депутатов Законодательного собрания. Он вошел в состав фракции "Единая Россия".

Ранее мы писали, что в Смольном изменили сферы деятельности вице-губернаторов.

Фото: пресс-служба комитета по социальной политике