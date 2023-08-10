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Пушилин: ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами

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По его словам последствия таких действий в первую очередь коснулись мирных жителей.

Украинские войска увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Соловьев Live".

По его словам последствия таких действий в первую очередь коснулись мирных жителей. Пушилин уточнил, что в последние дни под обстрелы попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Шахтерск. При этом врио главы региона считает, что войска противника на фоне отсутствия успехов на линии фронта "отчитывается", сколько ущерба было нанесено гражданским лицам.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ с потерями отступили из Урожайного в ДНР.

Видео: ВКонтакте / Соловьев Live

Теги: вооруженные силы украины, врио, денис пушилин, днр, кассетные боеприпасы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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