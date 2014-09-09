В Смольном изменили сферы деятельности вице-губернаторов

Речь идёт о Николае Линченко и Борисе Пиотровском.

В пятницу, 24 сентября, стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов изменил сферы деятельности двух вице-губернаторов – Николая Линченко и Бориса Пиотровского. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, с 25 сентября вице-губернатор Николай Линченко будет контролировать работу комитетов по строительству, по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), службы государственного строительного надзора и экспертизы. Также Линченко временно будет отвечать за работу Жилищного комитета, комитета по благоустройству, Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), Государственной жилищной инспекции, Государственной технической инспекции и контролировать работу администраций районов города.

Вице-губернатор Борис Пиотровский отныне будет следить за работой комитетов по культуре, по физической культуре и спорту. Временно он будет ответственен за комитеты по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, за комитет территориального развития и отдел по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Петербурга.

Ранее в Смольном освободили от должности двух вице-губернаторов.

Фото: Piter.tv