В Смольном освободили от должности двух вице-губернаторов Петербурга – Александра Бельского и Николая Бондаренко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе администрации города.
Также Беглов освободил от должности председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, главу администрации Выборгского района Валерия Гарнеца и главу администрации Приморского района Николая Цеда.
Ранее Ржаненков, Бельский, Бондаренко, Гарнец и Цед стали депутатами Законодательного собрания, вошедшие в состав фракции "Единая Россия".
Фото: Piter.tv
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