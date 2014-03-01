Речь идёт об Александре Бельском и Николае Бондаренко.

В Смольном освободили от должности двух вице-губернаторов Петербурга – Александра Бельского и Николая Бондаренко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе администрации города.

Также Беглов освободил от должности председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, главу администрации Выборгского района Валерия Гарнеца и главу администрации Приморского района Николая Цеда.

Ранее Ржаненков, Бельский, Бондаренко, Гарнец и Цед стали депутатами Законодательного собрания, вошедшие в состав фракции "Единая Россия".

Фото: Piter.tv