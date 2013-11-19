Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск в Запорожье

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск на фронте. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".
По словам Балицкого, прогнозы о начале наступления войск в Запорожье может дать только военное руководство страны. Он подчеркнул, что боевой дух у солдат достаточно крепкий. Врио главы региона добавил, что все готовятся к возможному наступлению.
Ранее Минобороны сообщило о поражении девяти снарядов HIMARS.
Видео: Telegram / РИА Новости
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