Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск в Запорожье

Он подчеркнул, что боевой дух у солдат достаточно крепкий.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск на фронте. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам Балицкого, прогнозы о начале наступления войск в Запорожье может дать только военное руководство страны. Он подчеркнул, что боевой дух у солдат достаточно крепкий. Врио главы региона добавил, что все готовятся к возможному наступлению.

Ранее Минобороны сообщило о поражении девяти снарядов HIMARS.

Видео: Telegram / РИА Новости