Фидан: вопрос Украины в НАТО остается дискуссионным внутри альянса

Глава МИД Турции указал на разрозненность позиций стран-членов блока в отношении Киева.

Вопрос членства Украины в НАТО остается дискуссионным внутри Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление сделал турецкий министр по иностранным делам Хакан Фидан, выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой перед местными журналистами в ходе своей рабочей поездки в Киев. Иностранный чиновник заметил, что пока что перспективы интеграции киевского режима в блок остаются открытыми для обсуждения внутри стран-членов НАТО. Этот вопрос не поднимался во время рабочей поездке в Москву Хакана Фидана, состоявшегося в период с 25 по 27 мая.

Честно говоря, этот вопрос даже не поднимался. Вопрос НАТО и Украины - это очень серьезная тема обсуждения внутри альянса. Дискуссии идут уже давно, и у них есть различные параметры. Принимается во внимание и реальность. Это вопрос, к которому страны - члены альянса подходят с разных позиций. Хакан Фидан, глава МИД Турции

Дипломат напомнил СМИ о том, что НАТО - представляет из себя оборонительный альянс или организацию, которая занимается сдерживанием угроз. Он задал вопрос о том, какая позиция блока будет более благоприятной для мира, свободы и стабильности на украинской территории. Хакан Фидан пояснил, что ответ требуется искать совместными усилиями, имея в виду мнение Европы, США и Турции.

Фидан допустил, что урегулирования на Украине можно достичь в течение года.

Фото и видео: YouTube / Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı