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Фидан допустил, что урегулирования на Украине можно достичь в течение года

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Глава МИД Турции рассказал о ходе мирного урегулирования украинского конфликта.

В Анкаре выражают надежду на то, что в течение года сторонам регионального конфликта удастся достичь мирного разрешения кризисной ситуации на Украине. Соответствующее заявление сделал турецкий министр по иностранным делам Хакан Фидан, выступая на пресс-конференции  с украинским коллегой Андреем Сибигой перед местными журналистами в ходе своей рабочей поездки в Киев.

Перед нами две пути: либо мы закроем глаза на этот конфликт, либо достигнем устойчивого решения в течение этого года.

Хакан Фидан, глава МИД Турции

Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил общественности о том, что наша делегация готова представить киевскому режиму меморандум по мирному урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле указали, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести продолжение переговоров в столице Турции.

Фидан рассчитывает, что Эрдоган, Трамп, Путин и Зеленский проведут встречу.

Фото и видео: YouTube / Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Теги: мирное соглашение, переговоры, турция, хакан фидан
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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