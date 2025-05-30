Фидан рассчитывает, что Эрдоган, Трамп, Путин и Зеленский проведут встречу

Глава МИД Турции рассказал о значении переговоров в Стамбуле.

Анкара рассчитывает, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, американский президент-республиканец Трамп, российский лидер Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский проведут между собой официальную рабочую встречу. Соответствующее заявление сделал турецкий министр по иностранным делам Хакан Фидан, выступая на пресс-конференции перед журналистами с украинским коллегой Андреем Сибигой в ходе своей рабочей поездки в Киев. В МИД не исключили вероятность принятия в стране саммита, организованного на высшем уровне ради достижения устойчивого прекращения огня на Украине.

Надеюсь, что на предстоящих переговорах в большей степени будут завершены технические работы, после чего можно говорить о саммите лидеров для достижения устойчивого прекращения огня. Господин Тайип Эрдоган будет готов принять саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского Хакан Фидан, глава МИД Турции

Фидан обсудил в Москве проблемы с финансированием АЭС "Аккую".

Фото и видео: YouTube / Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı