Фидан обсудил в Москве проблемы финансированием АЭС "Аккую"

Хакан Фидан раскрыл подробности своего диалога с Владимиром Путиным.

Турецкий министр по иностранным делам Хакан Фидан сообщил, что в ходе двусторонних переговоров в Москве обсудил с российской стороной проблемы, связанные с финансированием атомной электростанции "Аккую", которые создает западное санкционное давление. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из местной газеты Milliyet. В статье упоминалось о том, что глава МИД Турции находился с официальным визитом в нашем государстве в период с 25 по 27 мая. Его принял у себя в Кремле президент Владимир Путин. Также чиновник из Анкары имел ряд рабочих контактов с другими должностными лицами России.

Мы обсудили, как поступить с финансированием "Аккую"... Мы являемся страной-экспортером промышленной продукции, нам нужна энергия. Чем больше у нас энергии, тем она дешевле, тем более конкурентоспособными мы можем быть. Это обязательное условие для нас. Хакан Фидан для издания Milliyet

Рукоодитель внешнеполитического ведомства добавил, что атомный реактор мощностью почти 4800 мегаватт и 5 гигаватт является одним из редких примеров подобного рода. Хакан Фидан привел слова Владимира Путина, который рассказал высокопоставленному гостю о том, что у России находится 22 действующие электростанции, работающие за рубежом, а "Аккую" представляет для страны такой же важный проект.

Фидан рассчитывает встретиться с Путиным, Мединским и Нарышкиным.

Фото: YouTube / Hakan Fidan