Фидан рассчитывает встретиться с Путиным, Мединским и Нарышкиным

Глава МИД Турции проведет ряд встреч в Москве.

Турецкий министр по иностранным делам Хакан Фидан рассчитывает в ходе своего первого дня рабочей поездки в Москву планирует провести официальные встречи с российским президентом Владимиром Путиным, помощником главы государства Владимиром Мединским и руководителем Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Соответствующей информацией со СМИ поделились во внешнеполитическом ведомстве страны.

Завтра, 27 мая, планируется встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. источник ТАСС в МИД Турции

Стоит уточнить, что в понедельник, 26 мая, иностранныц высокопоставленный гость Хакан Фидан планирует встретиться с членами совета директоров Российско-турецкого союза предпринимателей.

Пять рейсов в Турцию отменили в Пулково.

Фото: YouTube / Hakan Fidan