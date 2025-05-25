Фидан рассчитывает встретиться с Путиным, Мединским и Нарышкиным

Турецкий министр по иностранным делам Хакан Фидан рассчитывает в ходе своего первого дня рабочей поездки в Москву планирует провести официальные встречи с российским президентом Владимиром Путиным, помощником главы государства Владимиром Мединским и руководителем Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Соответствующей информацией со СМИ поделились во внешнеполитическом ведомстве страны.
Завтра, 27 мая, планируется встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
источник ТАСС в МИД Турции
Стоит уточнить, что в понедельник, 26 мая, иностранныц высокопоставленный гость Хакан Фидан планирует встретиться с членами совета директоров Российско-турецкого союза предпринимателей.
Пять рейсов в Турцию отменили в Пулково.
Фото: YouTube / Hakan Fidan
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все