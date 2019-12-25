Пять рейсов в Турцию отменили в Пулково

Люди продолжают оставаться в аэропорту, ожидая отправки ближайшими рейсами.

Отменены некоторые рейсы из Петербурга в Турцию. По данным 78.ru, авиапассажиры не смогли отправиться в путешествие ночью 26 мая. Авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить пять перелетов — четыре в Анталию и один в Стамбул. Люди продолжают оставаться в аэропорту, ожидая отправки ближайшими рейсами.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, компания не обеспечивает пассажиров питанием и водой, проживание предлагается бронировать самостоятельно с последующим предъявлением чеков для возмещения расходов. Единственной оказанной услугой стало предоставление бесплатного такси. Новые даты и время вылетов пока неизвестны, а ранее забронированные дни проживания в отелях Турции уже начинают пропадать, сетуют туристы, чьи комментарии приводят СМИ. Росавиация пока воздерживается от комментариев относительно сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что днем ранее, 25 мая, аэропорт Пулково информировал о возможных изменениях в графике полетов вследствие введенных ограничений на взлет и посадку самолетов в московских аэропортах. Сообщается, что Пулково временно исполняет роль резервного аэроузла для приема столичных рейсов.

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Фото: Piter.TV