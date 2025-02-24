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Фидан: Турция продолжит работать над обеспечением безопасности в Черном море

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В МИД Турции рассказали о готовности помогать Киеву и Москве в урегулировании кризиса.

Анкара продолжит работать над обеспечением безопасности судоходства и гражданской авиации в акватории Черного моря.  Соответствующее заявление на совместной пресс-конференции с главой российского министерства по иностранным делам Сергеем Лавровым перед местными журналистами сделал глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан. Иностранный дипломат уведомил о готовности властей провести мирные переговоры по урегулированию регионального конфликта на Украине в прежнем формате и режиме.

Мы продолжим работать над вопросами обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Это важная сфера. При наличии договоренностей это придаст важный дополнительный импульс к повышению доверия между сторонами.

Хакан Фидан, глава МИД Турции

В Стамбуле отменили сотни авиарейсов из-за снегопада.

Фото и видео: МИД России

Теги: переговорф, хакан фидан, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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