Фидан: Турция готова к нормализации отношений с Арменией

Глава МИД Турции рассказали о телефонных переговорах между Ереваном и Анкарой после парламентских выборов в Армении.

Турецкое правительство готово к нормализации отношений с Арменией при появлении для этого необходимых условий. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Хакан Фидан в интервью местной газете Türkıye по результатам своего визита в Россию, который состоялся в период с 16 по 17 июня. Дипломат уточнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее поздравил Никола Пашиняна с победой во время парламентских выборов, состоявшихся в стране 7 июня. В телефонном разговоре политические лидеры указали на удовлетворенность активизацией рабочих контактов друг с другом.

По воле нашего президента сделано много важных шагов, включая налаживание прямой торговли и авиаперевозок. Что еще предстоит сделать в новый период, также ясно. Мы готовы к нормализации, когда для этого появятся необходимые условия. Хакан Фидан, глава МИД Турции

Напомним, что сейчас несмотря на общую государственную границу, между Ереваном и Анкарой нет дипломатических отношений. А сама граница закрыта с 1993 года. Страны ведут процесс нормализации отношений. Пока что дипломаты договорились об открытии границы для граждан третьих стран с дипломатическими паспортами.

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Фото: Piter.tv