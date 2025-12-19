Позже политик опроверг статью европейского СМИ.

Западное издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов утверждает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с европейскими политиками на минувшей неделе якобы выражал оппонентам обеспокоенность в связи с "психологическим состоянием" лидера Белого дома Дональда Трампа после встречи с ним во Флориде. Однако в вашингтонской администрации назвали этот инцидент "фейком". Дополнительно журналисты говорят о том, что дипломаты, сообщающие подобную информацию, сами при разговоре европейских политических элит не присутствовали. Эти источники заметили, что не обладают подробностями о том, что именно в словах американского президента-республиканца Дональда Трампа могло вызвать вероятную реакцию со стороны Роберта Фицо.

Роберт Фицо, один из лидеров ЕС, который часто поддерживает позицию Трампа о слабости Европы, был обеспокоен "психологическим состоянием" президента США... Фицо применил слово "опасный", чтобы описать то, каким казался президент США во время их личной встречи у Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. материал иностранного СМИ

В публикации заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли охарактеризовала рабочую встречу между Трампом и Фицо в Мар-а-Лаго позитивной и продуктивной. Она добавила, что сведения о реакции словакского политика на состояние американского президента "абсолютные полнейшие фейковые новости от анонимных европейских дипломатов".

"Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет никаких свидетелей, но это не помешало Politico придумать ложь. Это печальный взгляд на либеральный и прогрессивный мир политики и средств массовой информации Роберт Фицо в соцсетях

Фото: Белый дом