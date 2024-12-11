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Фицо призвал отложить вопрос членства Киева в НАТО ради мирных переговоров

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В Словакии сообщили о позиции в "предпереговорный" период по вопросу завершения украинского конфликта.

Мирные переговоры по урегулированию регионального конфликта на Украине должны базироваться на признании необходимости отложить вступление киевского режима в НАТО. Соответствующее заявление сделал  премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая перед местными СМИ по результатам переговоров со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Братиславе. Европейский политик заметил, что его страна поддерживает вступление Украины в Евросоюз, хотя многие сторонники продолжения конфронтации с Москвой были против членства Украины в данном объединении.

Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Глава национального правительства Словакии счел поспешное вступление постсоветского государства в состав Североатлантического военного блока "огромным риском для безопасности", а также предпосылкой для начала третьей мировой войны.

Фицо назвал итогом визита в РФ стабильные поставки газа в Словакию.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) /  Robert Fico

Теги: нато, переговоры, роберт фицо, словакия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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