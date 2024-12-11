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Фицо назвал итогом визита в РФ стабильные поставки газа в Словакию

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В Словакии напомнили об энергетическом соглашении с Москвой.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки природного газа в республику главным результатом своих декабрьских переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Соответствующее заявление сделал европейский политик Роберт Фицо, выступая перед соотечественниками с видеообращением, размещенным в его аккаунте в социальных сетях. Иностранный чиновник обвинил киевский режим в нанесении ущерба энергетической безопасности Братиславы из-за отказа украинских властей продлить соглашение о транзите российского топлива по своей территории. Роберт Фицо напомнил о возможности сокращения пособия украинским беженцам и прекращении поставок электроэнергии на Украину из Словакии.

Я должен был обеспечить поставки газа для удовлетворения нужд Словакии. Они обеспечены даже без повышения цен на газ.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Напомним, что 22 декабря Роберт Фицо совершил рабочую поездку в Москву, а Владимир Путин принял гостя в Кремле. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. По словам российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова, в ходе переговоров стороны обсуждали пути и варианты поставок российского газа в европейский регион.

Фицо обвинил Зеленского в умышленном нанесении вреда ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) /  Robert Fico

Теги: природный газ, роберт фицо, словакия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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