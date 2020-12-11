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Звезду сериала "Дрянь" позвали в "Индиану Джонс 5"
Сегодня, 19:39
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Звезду сериала "Дрянь" позвали в "Индиану Джонс 5"

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Фиби Уоллер-Бридж получила главную женскую роль, сообщают СМИ.

Звезда сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж получила предложение о главной женской роли в картине "Индиана Джонс 5", которая находится в разработке. Планируется, что к главной роли вернется актер Харрисон Форд, сообщил портал The Hollywood Reporter 9 апреля.

Известно, что режиссером картины станет Джеймс Мэнголд ("Логан", "Форд против Феррари"), а саундтрек напишет известный композитор Джон Уильямс, который писал музыку к предыдущим частям франшизы. Одним из продюсеров будущего проекта значится режиссер Стивен Спилберг.

Ранее cтали известны детали прошедшей сделки стрим-сервиса Netflix с создателями известного детектива "Достать ножи". Фильм получит продолжение.

Фото: Instagram / phoebewallerbridgesource

Теги: дрянь, индиана джонс, фиби уоллер-бридж, харрисон форд
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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