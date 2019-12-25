Дэниел Крэйг получит 100 млн долларов за сиквел "Достать ножи"

Эксперты назвали такой гонорар существенной переплатой.

Стали известны детали прошедшей сделки стрим-сервиса Netflix с создателями известного детектива "Достать ножи". Сейчас речь идет о сумме 469 млн долларов. 100 из них получит исполнитель главной роли Дэниел Крэйг. Такой же гонорар у режиссера Райана Джонсона. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Эксперты считают такие гонорары существенной переплатой. По их мнению, Netflix заранее хочет привлечь к проекту самых крупных игроков, чтобы избежать возможных замен.

Стоимость первого фильма "Достать ножи" составила в общей сложности 40 млн долларов. Тогда все звезды согласились принять участие в кинопроекте за довольно скромные гонорары. Мировые кассовые сборы картины превысили 300 млн долларов.

Премьера детектива "Достать ножи" состоялась в 2019 году. Кроме Крэйга в фильме также снялись Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон и другие актеры.

В центре сюжета расследование убийства писателя Харлана Тромби сразу после его 85-летия. Дело ведет детектив Бенуа Блан. У погибшего были непростые отношения с семьей.

Ранее мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесли.

Фото: Instagram / danielcraigofficialfans