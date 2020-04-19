Фестиваль "Кинотавр" в Сочи перенесен на осень

Точная дата проведения мероприятия будет назначена позже.

Кинофестиваль "Кинотавр", который должен был пройти в 31-й раз в Сочи, в 2020-м году решил перенести событие на более поздний срок. Как сообщили организаторы фестиваля на сайте смотра, "Кинотавр" не сможет состояться "по понятным причинам" с 7 по 14 июня 2020 года.

Однако команда фестиваля продолжает работать над программой фестиваля и планирует провести его осенью. О более точных датах в "Кинотавре" пообещали рассказать дополнительно.

Отметим, что в прошлом году фестиваль "Кинотавр" отметился зажигательным промо-видео с участием российских звезд. Константин Хабенский надел бейсболку и станцевал танец робота, Федор Бондарчук нацепил золотую цепь и шляпу. Также в клипе снялись Александр Роднянский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко, Ирина Горбачева, Александр Паль, Евгений Цыганов, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Яценко. В качестве саундтрека выступил трек рэпера Антохи MC "Это лето".

Победителем последнего на текущий момент фестиваля "Кинотавр" стал Борис Акопов с картиной "Бык".

Видео: Антоха МС / YouTube

Текст: Милена Голуб