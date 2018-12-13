Звезды российского кино станцевали диско в промо-ролике "Кинотавра"

"Кинотавр" пройдет 9-16 июня в Сочи.

Российский кинофестиваль "Кинотавр" показал зажигательный промо-ролик к своему 30-летию. Ролик в стиле диско был опубликован в социальных сетях.

В видео снялись многие отечественные звезды, которые предстали перед зрителями в непривычных образах. Константин Хабенский надел бейсболку и станцевал танец робота, Федор Бондарчук нацепил золотую цепь и шляпу. Также в клипе снялись Александр Роднянский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко, Ирина Горбачева, Александр Паль, Евгений Цыганов, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Яценко. В качестве саундтрека выступил трек рэпера Антохи MC "Это лето".

Напомним, что 30-й "Кинотавр" пройдет с 9 по 16 июня в Сочи. В этом году участие в отборе на фестиваль приняло 75 картин. Две трети фильмов были созданы усилиями независимых авторов, 24 профинансировало Минсистерство культуры, одна — Фондом кино. Жюри возглавит Константин Хабенский, вместе с которым оценивать картины будут Гизо Гигинешвили, Алексей Айги, Наталия Мещанинова, Анна Чиповская и другие.

Видео: Facebook/Кинотавр